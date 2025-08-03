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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в округе Московская застава, Россия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 172 м² в Санкт-Петербург, Россия
Коммерческое помещение 172 м²
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 4
Площадь 172 м²
Этаж 1/6
Угол Московского проспекта и Кузнецовской улицы. Рекламу можно разместить с двух сторон. От…
$7,511
в месяц
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