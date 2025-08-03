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Снять квартиру на длительный срок в округе Московская застава, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Квартира забронирована до 31.07. 2025 г Возможны сроки аренды и от 1-2 х месяцев по догово…
$476
в месяц
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