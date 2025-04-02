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Коммерческая недвижимость в округ Московская застава, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 444 м² в Московский район, Россия
Коммерческое помещение 1 444 м²
Московский район, Россия
Число комнат 1
Площадь 1 444 м²
Этаж 3/4
Продажа Складских, офисных и производственных помещений в Московском районе Санкт-Петербурга…
$1,81 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов