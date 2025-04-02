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Квартиры в округ Московская застава, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Московский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Московский район, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 9/14
В продаже евро 3-х комнатная квартира в ЖК «Дом у Московского TIME». Это 14-этажный кирпичн…
$346,977
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Квартира 1 комната в Московский район, Россия
Квартира 1 комната
Московский район, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/9
Квартира расположена в клубном доме бизнес-класса в Московском районе Санкт-Петербурга побли…
$191,199
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