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Квартиры в okrug Krasnenkaya rechka, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/15
Ищете квартиру для собственного проживания или сдачи в аренду? Обратите внимание на этот ва…
$116,322
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Параметры недвижимости в okrug Krasnenkaya rechka, Россия

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1111 голосов