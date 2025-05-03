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Квартиры в округе Константиновское, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
Отличный вариант для инвестиций! Квартира быстро сдается в аренду на длительный срок и пол…
$57,885
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Параметры недвижимости в округе Константиновское, Россия

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