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Продажа офисных помещений в Одинцовском городском округе, Россия

коммерческая недвижимость
8
8 объектов найдено
Офис 1 610 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 610 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 610 м²
Этаж 16
ID: L10031 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Орбион" офис 1610.8 м² на 16…
$36,983
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Офис 1 610 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 610 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 610 м²
Этаж 14
ID: L8047 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$36,976
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Офис 1 606 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 606 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 606 м²
Этаж 21
ID: L10030 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Орбион" офис 1606.0 м² на 21…
$36,872
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Офис 1 561 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 561 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 561 м²
Этаж 13
ID: L8049 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$50,346
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Офис 3 032 м² в Одинцовский городской округ, Россия
Офис 3 032 м²
Одинцовский городской округ, Россия
Площадь 3 032 м²
Количество этажей 1
ID: L6874 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести 3032.4 м² в собственность на выгод…
$9,74 млн
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Офис 1 610 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 610 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 610 м²
Этаж 12
ID: L8050 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$36,976
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Офис 1 606 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 606 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 606 м²
Этаж 15
ID: L8051 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$36,870
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Офис 1 602 м² в Одинцово, Россия
Офис 1 602 м²
Одинцово, Россия
Площадь 1 602 м²
Этаж 20
ID: L8052 Сдается в аренду офисный блок в МФК "Орбион" класса А Предлагается в аренду офис,…
$36,785
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