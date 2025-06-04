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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Обуховском округе, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
КВАРТИРА ЗАБРОНИРОВАНА! Впервые сдается уютная 2-х комнатная квартира со све…
$694
в месяц
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