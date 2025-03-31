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Жильё в Обуховский округ, Россия

2 объекта найдено
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/5
Студия расположена на1 этаже пятиэтажного кирпичного дома. Студия соответствует всем парамет…
$41,337
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Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/20
Продаётся 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК "Невская звезда". Закрытая, о…
$172,536
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