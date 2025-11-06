Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на длительный срок в Новоселье, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Новоселье, Россия
Квартира 2 комнаты
Новоселье, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/13
СДАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ!!! С 5 ноября сдам НОВУЮ современную 2 комнатную квартиру (3-Евро) в Новосел…
$529
в месяц
