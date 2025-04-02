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Жильё в Новгородская область, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Чудовский район, Россия
Дом 2 комнаты
Чудовский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
В продаже два дома на одном участке :1 дом 1960 года постройки ,из бревна ,общая площадь-39 …
$9,468
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