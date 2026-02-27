Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Нижнекамск
  4. Жилая

Жилье в Нижнекамске, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 75/90
Sales Launch for Apartments in ONE – Russia's Most Innovative Skyscraper. Located in Moscow'…
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в район Внуково, Россия
Квартира 1 комната
район Внуково, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/9
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,9 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$164,659
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 68/90
Sales Launch for Apartments in ONE – Russia's Most Innovative Skyscraper. Located in Moscow'…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
OneOne
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 71/90
Sales Launch for Apartments in ONE – Russia's Most Innovative Skyscraper. Located in Moscow'…
$1,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 8/10
Продается 2-х комнатная квартира- распашонка, кухня расположена между комнатами площадь кото…
$71,972
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/8
Продаетcя 3к квартира 67,3 кв. м. с шикарной планировкой в самом востребованном  paйоне гоpо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 78/90
Sales Launch for Apartments in ONE – Russia's Most Innovative Skyscraper. Located in Moscow'…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4/8
ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 400 МЕТРОВ ДО БАЛТИЙСКОГО МОРЯ!!! ВИД В СТ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 78/90
Sales Launch for Apartments in ONE – Russia's Most Innovative Skyscraper. Located in Moscow'…
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 10/13
В продаже 2-комнатная квартира площадью 122.07 м² на 10-м этаже от застройщика MR Private. …
$3,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 9/18
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,1 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Б…
$227,438
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/10
Продается 2- комнатная квартира в историческом районе Амалиенау.   Большие изолированн…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Нижнекамске, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти