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Жильё в Нижегородский район, Россия

1 объект найдено
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Продается светлая просторная студия 26м2 с дизайнерским ремонтом под ключ. НЕ ДОЛЯ! Отдел…
$116,575
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1111 голосов