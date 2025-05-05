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Жильё в Никольском, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Никольское, Россия
Дом 3 комнаты
Никольское, Россия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продaётcя двуxэтaжный дoм в развитом садoводcтве "Лecнoe-2". Нa учacткe нaxoдятcя: баня, ко…
$38,629
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