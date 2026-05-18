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Коттеджный посёлок Бариново

Первомайское сельское поселение, Россия
от
$66,239
;
Коттеджный посёлок Бариново
1
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ID: 38003
ID новостройки на Realting
In CRM: 5706
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Выборгский район
  • Город
    Первомайское сельское поселение
  • Адрес
    Kivennapa Podgornoe,

Местонахождение на карте

Первомайское сельское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Бариново
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$66,239
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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