Коттеджный посёлок Бариново

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

Коттеджный поселок, где лес начинается прямо у вашего порога - и это меняет все! Воздух чище, лето прохладнее, а детство — ярче. Эта локация для тех, кто хочет быть ближе к природе, не отказываясь от безопасности и уровня бизнес-класса. 20 минут от КАД по Новоприозерскому шоссе, рядом Охта П…