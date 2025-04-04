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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Невский район, Россия

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1 объект найдено
Квартира с мебелью, с интернетом, с холодильником в Невский район, Россия
Квартира с мебелью, с интернетом, с холодильником
Невский район, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/13
Сдаётся квартира-студия 24 кв.м. + большая застеклённая лоджия! Отличное местоположение, ря…
$262
в месяц
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