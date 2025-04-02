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Жильё в Невский район, Россия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Продается красивая квартира в сталинском кирпичном доме. Высокие потолки создают ощущение пр…
$149,771
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Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/20
Продаётся 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК "Невская звезда". Закрытая, о…
$173,488
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Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Продается красивая квартира в сталинском кирпичном доме. Высокие потолки создают ощущение пр…
$150,597
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Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/5
Студия расположена на1 этаже пятиэтажного кирпичного дома. Студия соответствует всем парамет…
$41,565
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Квартира 1 комната в Невский район, Россия
Квартира 1 комната
Невский район, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/16
До м. Дыбенко 20 минут пешком или 10 минут транспортом. До исторического центра 20 минут ез…
$69,636
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