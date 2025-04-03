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Квартиры в Народный округ, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Невский район, Россия
Квартира 1 комната
Невский район, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/16
До м. Дыбенко 20 минут пешком или 10 минут транспортом. До исторического центра 20 минут ез…
$68,403
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