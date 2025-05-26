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Долгосрочная аренда домов в Наро-Фоминском городском округе, Россия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Glagolevo, Россия
Дом 7 комнат
Glagolevo, Россия
Число комнат 7
Площадь 395 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 251-001, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево. …
$2,211
в месяц
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Дом 7 комнат в Novoglagolevo, Россия
Дом 7 комнат
Novoglagolevo, Россия
Число комнат 7
Площадь 575 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 203-037, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
$3,412
в месяц
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Параметры недвижимости в Наро-Фоминском городском округе, Россия

с бассейном