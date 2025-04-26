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Дома с бассейном в Наро-Фоминском городском округе, Россия

5 объектов найдено
Дом 12 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 12 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 12
Площадь 852 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 420-931, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Усадьба Жодочи КП (Жедоч…
$1,44 млн
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Дом 11 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 11 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 11
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 453-209, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Славнефть КП (Афинеево).…
$1,70 млн
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Дом 8 комнат в Novoglagolevo, Россия
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
Число комнат 8
Площадь 868 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
$2,00 млн
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Дом 8 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 8 комнат
Апрелевка, Россия
Число комнат 8
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 217-438, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
$788,758
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Дом 10 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 10 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 10
Площадь 416 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 735-201, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Малые горки (Апрелевка)…
$581,254
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