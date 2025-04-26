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Дома в Наро-Фоминском городском округе, Россия

18 объектов найдено
Дом 12 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 12 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 12
Площадь 852 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 420-931, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Усадьба Жодочи КП (Жедоч…
$1,44 млн
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Дом 11 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 11 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 11
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 453-209, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Славнефть КП (Афинеево).…
$1,70 млн
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Дом 5 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 5 комнат
Апрелевка, Россия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 217-235, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
$291,234
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Дом 8 комнат в Novoglagolevo, Россия
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
Число комнат 8
Площадь 868 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
$2,00 млн
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Дом 8 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 8 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 8
Площадь 689 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 240-956, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новое Глаголево КП (Ново…
$1,33 млн
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Дом 5 комнат в Милюково, Россия
Дом 5 комнат
Милюково, Россия
Число комнат 5
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 252-924, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Зеленые холмы к/п (Перши…
$351,907
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Дом 8 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 8 комнат
Апрелевка, Россия
Число комнат 8
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 217-438, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
$788,758
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Дом 4 комнаты в Милюково, Россия
Дом 4 комнаты
Милюково, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 252-926, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Зеленые холмы к/п (Перши…
$314,290
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Дом 8 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 8 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 8
Площадь 590 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 711-604, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Райт Вилладж КП (Першино…
$1,14 млн
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Дом 11 комнат в Novoglagolevo, Россия
Дом 11 комнат
Novoglagolevo, Россия
Число комнат 11
Площадь 436 м²
Код объекта в БД Агентства: 203-967, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
$362,829
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Дом 10 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 10 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 10
Площадь 416 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 735-201, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Малые горки (Апрелевка)…
$581,254
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Дом 9 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 9 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 9
Площадь 551 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 273-204, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Серебряный век к/п (Ново…
$1,06 млн
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Дом 5 комнат в Алабино, Россия
Дом 5 комнат
Алабино, Россия
Число комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 201-216, Киевское шоссе, 30 км от МКАД, Алабино. …
$303,368
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Дом 10 комнат в Мартемьяново, Россия
Дом 10 комнат
Мартемьяново, Россия
Число комнат 10
Площадь 695 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 473-107, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Апрелевка Парк КП (Марте…
$1,15 млн
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Дом 5 комнат в Мартемьяново, Россия
Дом 5 комнат
Мартемьяново, Россия
Число комнат 5
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 473-803, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Апрелевка Парк КП (Марте…
$436,850
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Дом 4 спальни в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 4 спальни
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Количество спален 4
Площадь 1 135 м²
Загородная резиденция в классическом стиле площадью 1135 м² расположена на прилесном участке…
$5,13 млн
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Дом 4 комнаты в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 4 комнаты
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 251-756, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево. …
$175,954
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Дом 6 спален в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 6 спален
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Количество спален 6
Площадь 1 375 м²
Представительная загородная резиденция площадью 1375 м² расположена на участке 98 соток у ле…
$7,23 млн
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Параметры недвижимости в Наро-Фоминском городском округе, Россия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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