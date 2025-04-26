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Жильё в Наро-Фоминском городском округе, Россия

Апрелевка
138
154 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$128,643
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$136,548
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Дом 12 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 12 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 12
Площадь 852 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 420-931, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Усадьба Жодочи КП (Жедоч…
$1,44 млн
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$132,398
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$135,723
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$126,739
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$122,182
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$166,149
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$102,858
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$105,620
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$136,241
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$96,882
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$100,580
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Дом 11 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 11 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 11
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 453-209, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Славнефть КП (Афинеево).…
$1,70 млн
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$105,017
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$84,619
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$128,708
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$157,010
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$96,828
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$152,472
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Дом 5 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 5 комнат
Апрелевка, Россия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 217-235, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
$291,234
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$134,464
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$128,147
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$74,559
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Дом 8 комнат в Novoglagolevo, Россия
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
Число комнат 8
Площадь 868 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
$2,00 млн
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$119,160
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$119,248
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Квартира 3 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 3 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$140,595
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Квартира 1 комната в Апрелевка, Россия
Квартира 1 комната
Апрелевка, Россия
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. П…
$91,848
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Квартира 2 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 2-к …
$136,066
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Типы недвижимости в Наро-Фоминском городском округе

квартиры
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Параметры недвижимости в Наро-Фоминском городском округе, Россия

с бассейном
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