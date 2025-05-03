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Квартиры-студии в городском округе Мытищи, Россия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в городской округ Мытищи, Россия
Студия 1 комната
городской округ Мытищи, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/12
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$91,456
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