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Склады в Менделеевский район, Россия

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Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie
3
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3 объекта найдено
Склад 8 502 м² в Татарские Челны, Россия
Склад 8 502 м²
Татарские Челны, Россия
Площадь 8 502 м²
Этаж 1
На территории промышленного парка возможно строительство здания любой конфигурации по схеме …
$99,981
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Склад 26 089 м² в Татарские Челны, Россия
Склад 26 089 м²
Татарские Челны, Россия
Площадь 26 089 м²
Этаж 1
На территории промышленного парка возможно строительство здания любой конфигурации по схеме …
$240,820
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Склад 17 784 м² в Татарские Челны, Россия
Склад 17 784 м²
Татарские Челны, Россия
Площадь 17 784 м²
Этаж 1
На территории промышленного парка возможно строительство здания любой конфигурации по схеме …
$209,134
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