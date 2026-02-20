Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Мамоновский городской округ
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Мамоновском городском округе, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Мамоново, Россия
Квартира 2 комнаты
Мамоново, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Продам просторную 65 кв.м. 2 комнатную квартиру в кирпичном доме на 2 этаже из 5 в г. Мамоно…
$70,354
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Мамоновском городском округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти