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Офисы в городском округе Люберцы, Россия

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коммерческая недвижимость
96
склады
50
46 объектов найдено
Офис 67 м² в Люберцы, Россия
Офис 67 м²
Люберцы, Россия
Площадь 67 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$276,112
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$88,650
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Офис 24 м² в Люберцы, Россия
Офис 24 м²
Люберцы, Россия
Площадь 24 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$102,154
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TekceTekce
Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$88,650
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$94,027
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Офис 28 м² в Люберцы, Россия
Офис 28 м²
Люберцы, Россия
Площадь 28 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$129,186
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Офис 67 м² в Люберцы, Россия
Офис 67 м²
Люберцы, Россия
Площадь 67 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$274,413
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Офис 62 м² в Люберцы, Россия
Офис 62 м²
Люберцы, Россия
Площадь 62 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$253,714
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$88,650
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Офис 28 м² в Люберцы, Россия
Офис 28 м²
Люберцы, Россия
Площадь 28 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$133,362
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Офис 24 м² в Люберцы, Россия
Офис 24 м²
Люберцы, Россия
Площадь 24 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$103,373
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$94,444
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Офис 24 м² в Люберцы, Россия
Офис 24 м²
Люберцы, Россия
Площадь 24 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$113,125
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$95,473
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Офис 24 м² в Люберцы, Россия
Офис 24 м²
Люберцы, Россия
Площадь 24 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$111,906
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Офис 67 м² в Люберцы, Россия
Офис 67 м²
Люберцы, Россия
Площадь 67 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$285,451
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$90,329
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$91,100
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$89,930
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Офис 28 м² в Люберцы, Россия
Офис 28 м²
Люберцы, Россия
Площадь 28 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$116,657
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$89,043
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$89,043
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Офис 20 м² в Люберцы, Россия
Офис 20 м²
Люберцы, Россия
Площадь 20 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$90,698
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Офис 62 м² в Люберцы, Россия
Офис 62 м²
Люберцы, Россия
Площадь 62 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$252,154
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Офис 62 м² в Люберцы, Россия
Офис 62 м²
Люберцы, Россия
Площадь 62 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$257,615
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Офис 67 м² в Люберцы, Россия
Офис 67 м²
Люберцы, Россия
Площадь 67 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$274,413
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Офис 62 м² в Люберцы, Россия
Офис 62 м²
Люберцы, Россия
Площадь 62 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$263,856
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Офис 24 м² в Люберцы, Россия
Офис 24 м²
Люберцы, Россия
Площадь 24 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$101,544
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Офис 24 м² в Люберцы, Россия
Офис 24 м²
Люберцы, Россия
Площадь 24 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$107,944
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Офис 24 м² в Люберцы, Россия
Офис 24 м²
Люберцы, Россия
Площадь 24 м²
Комплекс представляет собой 27-этажное здание, в котором расположен бизнес-центр класса В+. …
$102,764
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