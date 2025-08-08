Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Любань
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Любани, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Любань, Россия
Дом 3 комнаты
Любань, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный дом общей площадью 95,8 кв. метров на участке ИЖС площадью 660 кв. ме…
$62,499
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти