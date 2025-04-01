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Жильё в Лысковский район, Россия

дома
4
4 объекта найдено
Дом в Лысковский район, Россия
Дом
Лысковский район, Россия
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продаётся комплекс домов в поселок Керженский рядом с рекой Керженец.   На участке три дома…
$301,195
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Дом в Lenkovo, Россия
Дом
Lenkovo, Россия
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 3 лет! Дом 61,4 кв.м., з…
$27,710
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Дом в Лысковский район, Россия
Дом
Лысковский район, Россия
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продаю дом с каменным пристроем со всеми удобствами!  Дом расположен в Нижегородской облас…
$25,903
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Дом в Лысковский район, Россия
Дом
Лысковский район, Россия
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Жилой деревянный одноэтажный дом,   назначение: Жилой дом   площадь 25 кв.м. , количество эт…
$3,494
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