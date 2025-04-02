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Дома в Лукояновский район, Россия

1 объект найдено
Дом в Kudeyarovskiy selsovet, Россия
Дом
Kudeyarovskiy selsovet, Россия
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
В продаже дом 32,7 кв.м. на участке земли 27 соток в Лукояновском районе с. Иванцево. 9 км о…
$5,422
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