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Таунхаусы в Ленинградской области, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Pudost, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
В продаже отличный таунхаус с качественным, современным ремонтом всего в 29 км от КАД! •Пери…
$151,239
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