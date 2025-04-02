Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Лужский район
  4. Земельные участки

Земельные участки в Лужский район, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Pochap, Россия
Участок земли
Pochap, Россия
Участок 10 соток ИЖС, Лужский район тесевское сельское поселение, есть прописка, деревня пол…
$9,036
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов