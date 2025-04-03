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Жильё в Ладушкинский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом в Ладушкин, Россия
Дом
Ладушкин, Россия
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный дом из CLT-панелей с террасой НЗ-130 общей площадью 130 м2 в тихом и у…
$130,569
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