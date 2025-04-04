Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. район Кузьминки
  4. Жилая

Жильё в район Кузьминки, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 65 м²
Этаж 9/24
Продается просторная квартира в доме построенном по надежной технологии. Ключевые особенност…
$165,609
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в район Кузьминки, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов