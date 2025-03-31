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Квартиры в Курортный район, Россия

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2 объекта найдено
Квартира в Зеленогорск, Россия
Квартира
Зеленогорск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/6
В прямой продаже комфортная Студия в Северной Ривьере-курортном городе Зеленогорске, в малоэ…
$63,503
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Квартира 4 комнаты в Зеленогорск, Россия
Квартира 4 комнаты
Зеленогорск, Россия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/4
Для тех, кто ищет по-настоящему роскошное планировочное решение с лучшими видовыми характери…
$453,797
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