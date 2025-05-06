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Инвестиционная недвижимость в Кстовском муниципальном округе, Россия

Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 146 м² в Кстово, Россия
Инвестиционная 146 м²
Кстово, Россия
Площадь 146 м²
Этаж 3/3
Продаю отдельно стоящее здание, расположенное на одной из центральных улиц города!  Больши…
$242,090
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Инвестиционная 160 м² в Кстовский муниципальный округ, Россия
Инвестиционная 160 м²
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание (магазин) 160м2 состоящий из 3х помещений , при желании мо…
$36,313
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