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Жильё в Красный Бор, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Красный Бор, Россия
Дом 3 комнаты
Красный Бор, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Дом двух этажный, комнаты 25+19+19, кухня 17 два сан узла на первом и втором этаже, на второ…
$176,333
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов