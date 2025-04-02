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Квартиры в Красногвардейский район, Россия

округ Полюстрово
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7 объектов найдено
Квартира 1 комната в округ Ржевка, Россия
Квартира 1 комната
округ Ржевка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/16
Продается однокомнатная квартира в Красногвардейском р-не, пр-кт Ударников, д.38, корп.2, на…
$86,744
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Квартира 2 комнаты в округ Полюстрово, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Полюстрово, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже 2-х комнатная квартира в Красногвардейском районе. Квартира находится…
$64,456
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Квартира 1 комната в округ Малая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Малая Охта, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/9
Предлагается 1 к.квартира в ПРЯМОЙ ПРОДАЖЕ, светлая и теплая. Установлены стеклопакеты и хо…
$79,515
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Квартира 1 комната в округ Полюстрово, Россия
Квартира 1 комната
округ Полюстрово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/9
Продаётся просторная однокомнатная квартира. Общая площадь 42 м2. Комната 20 м2., кухня 10…
$89,756
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Квартира 1 комната в округ Малая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Малая Охта, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/17
Продаётся однокомнатная квартира в ЖК "Малая Охта" 2018 года постройки с хорошим ремонтом в …
$148,188
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Квартира 1 комната в округ Полюстрово, Россия
Квартира 1 комната
округ Полюстрово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/17
Однокомнатная квартира, общей площадью 40,1кв.м, комната 18,12 кв.м, кухня 11,02 кв.м с лодж…
$120,478
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Квартира 2 комнаты в округ Ржевка, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Ржевка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/8
Предлагается к продаже большая 2-х комнатная квартира нестандртной планировки: огромная кухн…
$204,813
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