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Продажа офисных помещений в городском округе Красногорск, Россия

2 объекта найдено
Офис 640 м² в Красногорск, Россия
Офис 640 м²
Красногорск, Россия
Площадь 640 м²
Этаж 11
ID: L8433 Уважаемые арендаторы! Предлагаем офисный блок площадью в бизнес-центре класса А. …
$16,226
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Офис 94 м² в городской округ Красногорск, Россия
Офис 94 м²
городской округ Красногорск, Россия
Площадь 94 м²
Этаж 8
ID: L6871 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести офис 94.4 м² на 8 этаже в собствен…
$335,078
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