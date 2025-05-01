Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Краснодарский край
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Краснодарском крае, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Веселовка, Россия
Дом 2 комнаты
Веселовка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Дом 36 м2 с видом на море и виноградники Комфортное размещение- 4 человека • открытая спальн…
$110
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти