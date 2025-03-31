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Квартиры в Ковернинский район, Россия

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2 объекта найдено
Комната в Ковернино, Россия
Комната
Ковернино, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продам 2к.кв в одноэтажном, бревенчатом, двухквартирном доме. 60/25/9 Продаются только 3 до…
$17,858
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Квартира в Ковернинский район, Россия
Квартира
Ковернинский район, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продам 3к.кв в д. Высоково. 44.5/32/9 Дом на две квартиры. Входы разные.  Две комнаты изо…
$7,143
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Параметры недвижимости в Ковернинский район, Россия

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