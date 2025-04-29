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Жильё в Ковдорском муниципальном округе, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ковдор, Россия
Квартира 2 комнаты
Ковдор, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
ПРОДАМ 2-Х комнатную квартиру. Прямая продажа. Кирпичный дом, квартира тёплая , соседи хоро…
$13,309
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Параметры недвижимости в Ковдорском муниципальном округе, Россия

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