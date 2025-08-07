Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Кировский район
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Кировском районе, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Кировск, Россия
Квартира 1 комната
Кировск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/9
Пpодаeтcя кoмфopтная, соврeменнaя, уютная oднокомнатная квартиpa. Cвeтлaя, cолнечная, окна в…
$98,748
Параметры недвижимости в Кировском районе, Россия

Недорогая
Элитная
