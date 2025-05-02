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Жильё в Кировском районе, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Mginskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Mginskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Цените качество, уют, экологичность? Обратите внимание на этот вариант!!! К покупке предлаг…
$64,359
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Параметры недвижимости в Кировском районе, Россия

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