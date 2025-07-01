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Квартиры в Колтушах, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Колтуши, Россия
Квартира 1 комната
Колтуши, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/16
Продаётся квартира в Колтушском городском поселении в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. …
$66,124
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