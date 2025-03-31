Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Колпинский район
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Колпинский район, Россия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Колпино, Россия
Квартира 3 комнаты
Колпино, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Продаётся 3-х комнатная квартира. Прямая продажа. Прописка Санкт-Петербург! Общая площадь 54…
$70,692
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Колпинский район, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов