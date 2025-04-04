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Инвестиционная недвижимость в Княгининский район, Россия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 200 м² в Belka, Россия
Инвестиционная 200 м²
Belka, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продажа недействующей автозаправочной станции (АЗС) с прилегающими активами в Княгининском р…
$90,358
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