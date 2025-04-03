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Жильё в Кировский район, Россия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в округ Княжево, Россия
Квартира 1 комната
округ Княжево, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/12
Удобная по планировке, удачная по расположению, привлекательная по условиям продажи! Эта кв…
$85,449
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Квартира 2 комнаты в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 8/9
Продается квартира в кирпичном доме в прямой продаже, окна в зеленый двор. Рядом расположе…
$87,835
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Квартира 3 комнаты в okrug Avtovo, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Avtovo, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Пpoдaетcя удобная трeхкомнатная квaртиpа. Общaя плoщадь 41,5 кв.м, комнаты (15.5+8.5)+8, ку…
$70,030
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