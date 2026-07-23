Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Кировская область
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Кировской области, Россия

;
Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 3 157 м² в Киров, Россия
Склад 3 157 м²
Киров, Россия
Площадь 3 157 м²
Этаж 1
Объект включает производственные, складские и инженерные зоны, обеспечивающие размещение дер…
$2,29 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти