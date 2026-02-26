Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в городском округе Химки, Россия

Химки
7
9 объектов найдено
Коммерческое помещение 84 м² в Химки, Россия
Коммерческое помещение 84 м²
Химки, Россия
Площадь 84 м²
$365,772
Офис 145 м² в Химки, Россия
Офис 145 м²
Химки, Россия
Площадь 145 м²
Этаж 1
Продажа торгового помещения ПСН 145,6 м2 в районе ТЦ Мега Химки. o 1 этаж, o Помещение св…
$680,739
Офис 1 300 м² в Химки, Россия
Офис 1 300 м²
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 19
ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ: ПРОДАЕТСЯ целиком 19 этаж в современном здании БЦ "Химки Кантри Парк 3…
$3,71 млн
Офис 1 397 м² в Химки, Россия
Офис 1 397 м²
Химки, Россия
Площадь 1 397 м²
Этаж 9
Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространств 1397 м2 на 9-м эт…
$27,682
Офис 1 300 м² в Химки, Россия
Офис 1 300 м²
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 2
Предлагается в аренду офисное пространство площадью 1300 м² на 2-м этаже в бизнес-центре "Хи…
$25,755
Офис 2 035 м² в городской округ Химки, Россия
Офис 2 035 м²
городской округ Химки, Россия
Площадь 2 035 м²
Этаж 7
Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать в БЦ "Шерлэнд - 2" офис 2035.0 м² на 7 этаже …
$22,570
Офис 1 300 м² в Химки, Россия
Офис 1 300 м²
Химки, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 2
Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам снять в БЦ "Химки" офисное пространство 1300 м2 на 2-м э…
$25,755
